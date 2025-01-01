Суспільство

Знешкоджено 1250 загарбників, вертоліт та броньована техніка: втрати РФ за добу
1 Січня 2025 09:41
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Військові ЗСУ / Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби, з 31 грудня по 1 січня, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу противника. Знищено купу техніки та 1250 окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

ЗСУ уразили російський пункт управління БпЛА, засіб ППО, два склади ПММ, дві радіолокаційні станції та ще шість інших важливих об’єктів противника.

Також українські бійці знешкодили чотири російські танки, 13 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, один вертоліт, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 49 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.


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