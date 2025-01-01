Атака дронів на Україну: Повітряні сили заявили про збиття 63 БпЛА

У ніч на 1 січня 2025 року, починаючи з 20:30 31 грудня 2024 року, росіяни атакували Україну дронами. Для атаки військові РФ застосували 111 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів, які запускали з напрямків міст Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, ще два полетіли у Росію та Білорусь.