Суспільство

Атака дронів на Україну: Повітряні сили заявили про збиття 63 БпЛА
1 Січня 2025 10:09
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повітряні сили
Робота мобільної вогневої групи / Фото ілюстративне: t.me/V_Zelenskiy_official

У ніч на 1 січня 2025 року, починаючи з 20:30 31 грудня 2024 року, росіяни атакували Україну дронами. Для атаки військові РФ застосували 111 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів, які запускали з напрямків міст Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській,  Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, ще два полетіли у Росію та Білорусь.


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