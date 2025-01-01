У Генштабі назвали кількість атак на двох найгарячіших напрямках фронту

Розпочалась 1043 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’яти ракетних ударів із застосуванням 25 ракет, а також 10 авіаударів, зокрема, скинув 29 КАБів. Крім цього, здійснив понад 3200 обстрілів, з них 165 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 1260 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Зелене Поле, Кам’янське, Степногірськ.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки.

Вчора ворог вісім разів штурмовими діями намагався витіснити українських захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Краматорський, Торецький та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку минулої доби відбулися 32 штурмові дії у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Три з них досі тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Біла Гора та Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора у бік Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка.

Курахівський, Времівський та Оріхівський напрямки

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів позицій ЗСУ неподалік Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного.

На Оріхівському напрямку, в районі населеного пункту Новоандріївка, загарбники здійснили три марні спроби потіснити Українськихоборонців із займаних позицій.

Придніпровський та Курський напрямки

На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували позиції ЗСУ. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби українські оборонці відбили 13 атак противника, ворог завдав 373 артилерійські обстріли, здійснив 3 авіаційні удари, скинувши три КАБи.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.