Суспільство

Росія атакує Київ безпілотниками: є влучання у двох районах столиці
1 Січня 2025 08:20
київ, обстріли
Наслідки атаки БпЛА на Київ 1 січня. Фото: КМВА

Зранку 1 січня у Києві пролунала серія вибухів – росіяни атакували столицю безпілотниками, працює ППО. У двох районах виникли пожежі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок ворожої атаки на Київ у середу зранку виникло загоряння в нежитловому приміщенні в Печерському районі. У цьому ж районі розпочалася пожежа на даху та в одній з квартир житлового будинку, До медиків звернулася одна людина.

Також Кличко повідомив про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі.

“У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували”, – написав Кличко.

Як уточнили в КМВА, внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил Росії зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі міста. Попередньо, на нежитлову територію. Пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла пожежа. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Пожежі у Києві після атаки БпЛА 1 січня. Фото: КМВА

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Росія атакує Київ безпілотниками: є влучання у двох районах столиці
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