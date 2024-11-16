NYT: Росіянин хоче стати спецпредставником Трампа з питань врегулювання війни в Україні

Обраний президент Дональд Трамп летів до Вашингтона на свою першу особисту зустріч із президентом Байденом після перемоги на виборах, коли один із його помічників запропонував несподівану ідею про посередництво у встановленні миру між Росією та Україною.

Радник, Борис Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа, запропонував обраному президенту стати спеціальним посланцем із врегулювання російсько-українського конфлікту, повідомили The New York Times четверо людей, обізнаних про те, що сталося.

У Епштейна, який народився в Росії і жив там у дитинстві, немає досвіду в зовнішній політиці. Він сказав членам групи, що у нього є родичі по обидва боки конфлікту.

Кілька людей у літаку були шоковані ідеєю призначення Епштейна на чутливий дипломатичний пост. Крім відсутності дипломатичного досвіду, наразі він разом із кількома іншими союзниками Трампа перебуває під слідством в Аризоні за звинуваченням у спробі скасувати результати виборів 2020 року за допомогою так званих фальшивих вибірників.

Але ніхто з людей, знайомих з інцидентом, не заперечує один ключовий факт: людина в літаку, яка найменше була шокована представленням спецпосланця, була єдиною людиною, чия думка в кінцевому підсумку має значення. Трамп вислухав пропозицію з видимим інтересом і не відкинув її, хоча й не взяв на себе зобов’язань.

Що б не сталося з ідеєю Епштейна, Трамп уже наділив свого радника надзвичайними повноваженнями і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше, ніж до порад інших. Навіть найбагатша людина у світі Ілон Маск, який був присутній на багатьох зустрічах перехідного періоду протягом останнього тижня, приватно зазначив, як він здивований тим, що Епштейна наділили настільки широкими повноваженнями.

Епштейн, який залишив свою посаду в комунікаційному офісі Білого дому в 2017 році через, як було сказано, проблему з допуском, яку відтоді було вирішено, сказав друзям перед обговоренням спеціального посланника, що він має намір залишитися поза урядом як радник Трампа.

Хоча серед наближених до Трампа є ті, хто зневажає Епштейна, в орбіті обраного президента немає нікого, хто б сумнівався в рівні його впливу. Він швидко став однією з найвпливовіших фігур у перші дні президентського перехідного періоду, попри відсутність офіційної ролі в ньому. Він став для Трампа значним помічником, зокрема у формуванні інформації, яку він отримує про персонал і вибір кабінету.

Протягом двох днів цього тижня Епштейн швидкими темпами збирав для Трампа кадри для Міністерства юстиції. Трамп, який ніколи не дотримувався ухваленої після Вотергейту норми про те, що міністерство має працювати незалежно, отримав команду, яка складається з вірних бійців і трьох його особистих адвокатів.

Епштейн, фізично значний чоловік, який носить костюми-трійки, використовував свою владу і в інших відносинах.

Цього тижня він розіграв одну зі своїх найзухваліших п’єс. Він був одним із ключових закулісних прихильників рішення Трампа оголосити представника Флориди Метта Гейтца своїм кандидатом на посаду генерального прокурора. За словами двох осіб, знайомих із ситуацією, Епштейн наводив свої доводи на борту літака Трампа, що летів у середу з Вест-Палм-Біч (штат Флорида) до Вашингтона, туди і назад.

До цього Епштейн лобіював інших кандидатів, зокрема адвоката Роберта Джуффри. Але коли як варіант з’явився Гетц, щодо якого Міністерство юстиції проводить розслідування, він став активно наполягати на ньому.

Один із радників Трампа, який попросив не називати його імені, побоюючись помсти з боку Епштейна, охарактеризував загальну ситуацію як «Сполучені Штати Бориса».