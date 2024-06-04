NYT: Росіяни зруйнували чи пошкодили понад 200 тис. українських будівель

Мало яка країна після Другої світової війни зазнала такого рівня руйнувань як Україна. Кожна битва, кожне бомбардування, кожен ракетний удар, кожен спалений будинок залишили свій слід.

Видання The New York Times проаналізувало кожну будівлю по всій Україні, яка була пошкоджена або зруйнована після повномасштабного нападу Росії на Україну за 2 роки війни.

“Це повна картина того, де точилася війна в Україні, і всього обсягу руйнувань. Використовуючи детальний аналіз супутникових даних, ми створили запис про кожне місто, кожну вулицю, кожну будівлю, яка була зруйнована”, – зазначили у виданні.

Це величезна територія з приблизно 210 000 будівель, розташованих на нерівній лінії фронту довжиною 800 миль (приблизно 1287 км).

Інфографіка New York Times

Щоб зробити ці оцінки, The New York Times співпрацювала з двома провідними вченими в галузі дистанційного зондування, Корі Шером з Вищого навчального центру Міського університету Нью-Йорка та Джеймоном Ван Ден Хуком з Університету штату Орегон, щоб проаналізувати дані з радіолокаційних супутників, які можуть виявити невеликі зміни в забудованому середовищі.

Зазначається, що масштаби важко осягнути. В Україні зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені зруйнували чотири рази поспіль. Частини України, віддалені за сотні миль одна від одної, схожі на Дрезден чи Лондон після Другої світової війни або на Газу після півроку бомбардувань.

Аналіз показує, що понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ було пошкоджено або зруйновано, хоча ці об’єкти прямо захищені Женевськими конвенціями.

Підрахунок зруйнованих шкіл, лікарень та церков

Ці оцінки є консервативними. Вони не включають Крим або частини Західної України, де точні дані були недоступні. Справжній масштаб руйнування, швидше за все, буде ще більшим — і він продовжує зростати. У середині травня росіяни так люто бомбили деякі міста на північному сході України, що один житель сказав, що вони стирають вулиці.



Інфографіка New York Times

Також журналісти зазначають, що Україна налаштована на відновлення.

“Надія, хоч і далека, полягає в тому, що завдяки міжнародній співпраці Україна захопить російські активи і змусить Росію заплатити за реконструкцію цілих міст, таких як Мар’їнка. Але попереду ще може бути тривала війна”, – вказується в повідомленні.