NYT: Росіяни воюють сучасною зброєю “з коліс”

Російська крилата ракета, що прилетіла в дитячу лікарню в Києві минулого місяця, залишила після себе підказки про роботу російської оборонної промисловості після більш ніж двох років військового конфлікту, пише The New York Times.

Ракета Х-101, начинена приблизно 1000 фунтами вибухівки, була виготовлена навесні цього року перед атакою. Про це йдеться в п’ятничній доповіді неурядової організації Conflict Armament Research (CAR), яка вивчила залишки ракети. Це свідчить, що російські війська використовують подібну зброю, щойно вона сходить із конвеєра, заявила група.

Але це також є доказом того, що Росія продовжує виробляти передову зброю, незважаючи на санкції Заходу, спрямовані на уповільнення її виробництва.

Частини ракети, що потрапила в лікарню, вивчили в Києві 30 липня слідчі з CAR, незалежної групи, що базується у Великій Британії. Вона займається ідентифікацією та відстеженням зброї та боєприпасів, що використовуються у війнах по всьому світу. Команда розшифрувала виробниче маркування на кількох уламках.

“Ракета була виготовлена в другому кварталі 2024 року… між 1 квітня і 30 червня 2024 року”, – сказав Деміен Сплітерс, який очолює роботу групи в Україні.

З листопада 2022 року слідчі групи вивчили фрагменти 12 крилатих ракет Х-101 і виявили, що більшість із них було запущено протягом приблизно двох місяців після дати виробництва. Дві з ракет Х-101, які дослідники проаналізували наприкінці 2022 року, були виготовлені у 2018 і 2019 роках, але всі ті, які вони бачили відтоді, були виготовлені всього за кілька місяців до запуску.

За словами Сплітерса, це може вказувати на те, що російські військові швидко вичерпали свої довоєнні запаси.

Він також зазначив, що поки незрозуміло, чи вдалося санкціям перешкодити виробництву зброї. “Можливо, у них немає доступу до компонентів, але є достатні запаси, щоб продовжувати виробництво… Схоже, що вони все ще в змозі виробляти Х-101, як і раніше, але це тип виробництва за принципом “з рук – у руки”… Вони роблять їх і майже відразу ж використовують. І це робить їх уразливими до будь-яких перебоїв у ланцюжку поставок”, – сказав він.

У перші два з половиною місяці після початку конфлікту Росія витратила тисячі крилатих і балістичних ракет, але після першого шквалу ударів їхнє застосування різко скоротилося, заявили на той час американські та британські офіційні особи.

За словами Сплітерса, використання крилатих ракет вищого класу незабаром після виробництва, ймовірно, вказує на те, що Росія змушена обмежувати бойові плани, зважаючи на те, скільки подібної зброї можуть виробити її заводи. Ймовірно, вона не має достатніх запасів, що дозволяють вибирати цілі з урахуванням мінливих потреб на полі бою.

“Якщо ви хочете зрозуміти, як Росія веде війну і як вона зможе продовжувати її в майбутньому, я думаю, що напруженість між попитом і пропозицією дуже важлива… І той факт, що вони використовують ці кошти для таких речей, як лікарні, незалежно від того, навмисно це чи ні, поглиблює проблему”, – заявив Сплітерс.