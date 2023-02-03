NYT: Росія втратила в Україні вбитими та пораненими 200 тисяч людей

Офіційні особи у США та інших західних країнах вважають, що кількість вбитих та поранених російських військовослужбовців в Україні наближається до 200 тисяч осіб, пише New York Times.

Російські втрати значно збільшилися в ході боїв за Бахмут та Соледар, пише видання.

Оскільки Москва відчайдушно потребує великої перемоги і розглядає Бахмут як ключ до захоплення всього східного Донбасу, на передову відправили погано навчених новобранців та колишніх в’язнів. В результаті, за словами американських чиновників, сотні військовослужбовців щодня гинуть або зазнають поранень.

Такі ж втрати зазнає і українська сторона, хоча реальні цифри важко встановити, зокрема, через те, що Київ їх не розкриває, пише видання. Більш підготовлені піхотні з’єднання тримають у резерві, тоді як менш підготовлені війська, зокрема підрозділи територіальної оборони, перебувають на передовій.

Остання публічна оцінка втрат з американської сторони була зроблена в листопаді минулого року, коли голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що з початку війни кожна сторона втратила вбитими та пораненими понад 100 тисяч військовослужбовців.

“Я б сказав, що зараз ця цифра значно більша за 100 тисяч”, – заявив Міллі на прес-конференції в січні.

Цього ж тижня високопосадовці заявили, що, на їхню думку, втрати Росії наближаються до 200 тисяч. Це у вісім разів більше, ніж втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, пише NYT.