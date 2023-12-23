NYT: Росія перехоплює ініціативу на більшій частині фронту

В останні тижні російські війська досягли невеликих територіальних успіхів на східному фронті України, використовуючи у виснажливих боях свою перевагу в живій силі, коментує ситуацію на війні в Україні New York Times.

Видання пов’язує останні події на фронті із заявою президента України Володимира Зеленського про те, що військові просили його мобілізувати ще до 500 тисяч осіб (вона прозвучала під час його великої прес-конференції).

Багато українців ще не призвані до армії, і влада не хоче вдаватися до масової мобілізації, побоюючись загострення соціальної напруженості, коментує видання. Тим часом російські війська наближаються до міста Авдіївка, яке New York Times називає українським оплотом у Донецькій області.

Захоплення Авдіївки стало б стратегічним успіхом для Росії, адже це стрижень української оборони на Донбасі, а також символ опору — сили, що підтримуються Росією, намагалися взяти його ще у 2014 році.

«Нещодавні наступи Росії під Авдіївкою, а також навколо інших міст, таких як Куп’янськ, Бахмут та Мар’їнка, також є ще одним свідченням того, що Росія твердо перехопила ініціативу на більшій частині поля бою після того, як минулого місяця головний український генерал визнав, що літній контрнаступ застопорився», — зазначено у статті. Йдеться про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Видання нагадує, що Росія «домагається такого прогресу» на тлі політичної боротьби як у США, так і в Європі, пов’язаної з подальшою військовою допомогою Києву, якої Україна «відчайдушно потребує», щоб утримувати свої позиції проти Росії.

Боєць Нацгвардії з позивним Тихий каже, що російські війська використовують різні тактичні прийоми на полі бою, включаючи лобові атаки, хибні атаки та дими. Він додав, що Росія стежить за пересуваннями в Авдіївці, а це означає, що українські солдати можуть увійти туди лише вночі.

Перехоплення ініціативи, відзначає New York Times, пов’язане з втратами Росії, що збільшилися, на фронті. Один із українських військових у розмові з виданням описав російську тактику так: «У нас більше людей, ніж у вас боєприпасів, куль, ракет та снарядів».