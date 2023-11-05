Політика

NYT пише про розкол, який намітився в українському керівництві

5 Листопада 2023 13:06
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зеленський, Залужний

Газета New York Times опублікувала статтю, в якій говорить про розкол між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Такого висновку видання приходить, аналізуючи реакцію Зеленського та його оточення на нещодавню статтю генерала Залужного в британському журналі The Economist, в якій той аналізує причини того, чому у ЗСУ не вийшов прорив російського фронту, а наступ українських військ сповільнився, не принісши очікуваних результатів. Залужний стверджує, що війна перейшла у позиційну фазу, і це грає на руку Росії.

Президент Зеленський у відповідь на це в суботу заявив, що не вважає ситуацію на фронті патовою, а підстав для переговорів із Росією та територіальних поступок їй немає. Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква того ж дня порадив військовим “не коментувати для преси, для публіки те, що відбувається чи може статися на фронті”, бо це, на його думку, “грає на руку агресору”.

Аналізуючи цю полеміку, New York Times називає реакцію Зеленського та його адміністрації “яскравим публічним закидом” Залужному, який зроблено в “і так непростій для України ситуації”. На Заході зростає скептицизм щодо надання військової допомоги Україні, що виявилося, зокрема, під час нещодавніх бюджетних суперечок між Конгресом США та адміністрацією президента Джо Байдена.

Учора NBC News з посиланням на двох високопосадовців повідомило, що представники США та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з Росією.


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