NYT пише про розкол між США та Україною

Візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона виявив відмінності у підході США та України до того, де ЗСУ мають інтенсивніше наступати. Про це пишуть журналісти New York Times, які спеціалізуються на обороні та розвідці.

За їхніми даними, американські чиновники пропонували наступати на півдні, щоб звільнити Мелітополь — і завдяки цьому з’явилася можливість атакувати логістичні маршрути в Криму.

Натомість, наголошують журналісти, ЗСУ зосередилися на сході, зокрема — на звільненні Бахмута, зайнятого бійцями «ЧВК Вагнера» після кількох місяців штурмів, у яких загинули тисячі людей. На зустрічі з журналістами Зеленський сказав, що ЗСУ звільнять Бахмут та ще «два міста».

Також уточнюється: Зеленський вважає, що російські військові через високі втрати відчайдушно потребують паузи в бойових діях, і саме тому ЗСУ мають безперервно наступати.