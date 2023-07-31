NYT: Проблиск українського успіху

Дії України у Старомайорського можу бути потенційним переломом у ході бойових дій. Можливо, це відкриває шлях до ширшого наступу, пише The New York Times.

За словами українського командира із позивним «Дикий», у Старомайорському деякі російські солдати втратили бажання захищати позиції. Спочатку 20 бійців залишили свої пости, бо їм не надіслали підкріплення. Потім із перехоплених розмов стало зрозуміло, що противник зазнає втрат.

На цьому фоні українці активізували бойові дії. Проте російська оборона і вогнева міць залишаються грізними.

Солдат на медичному пункті розповів, що його батальйон знищено після обстрілу російською артилерією та танками. Його 23-я бригада була сформована для контрнаступу та кинута в бій без достатньої артилерійської підтримки.

Якось українці атакували на 10 бронемашинах MaxxPro американського виробництва. Повернулася лише одна. Ніхто не вижив.

За його словами, у його батальйоні було стільки вбитих та поранених, що на передовій залишилося лише 10 людей.

Інший солдат каже, що його підрозділ «розстрілювали, як у тирі». Вони були на захопленій російській позиції в оточенні мінних полів під наглядом безпілотників, які коригували вогонь.

В іншому випадку під час штурму одного з сіл українці пробралися через мінне поле і дісталися російських окопів. Несподівано виявилося, що траншеї заміновані. За бійцями стежили з дрона, міни підривалися дистанційно. Тих, хто уникнув їх, атакували безпілотники-камікадзе. Село через кілька тижнів, як і раніше, в руках Росії.