NYT: Помилувані за службу в Україні, вони повертаються до Росії, щоб знову вбивати

Набір засуджених до своєї армії дав Росії перевагу в людських ресурсах. Але це обертається трагічними наслідками, коли колишніх ув’язнених помилують і вони повертаються додому, щоб скоїти нові злочини, пише The New York Times.

Віктор Саввінов вже був кілька разів ув’язнений за різні злочини – в тому числі грабіж, викрадення автомобіля і напад – коли в 2020 році під час сварки він убив подругу по чарці, завдавши їй чотири удари ножем у груди.

Суд у сибірському регіоні Росії Якутії засудив його до 11 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Тож коли вербувальники з приватної групи найманців “Вагнера” запропонували йому свободу і чистий аркуш паперу, якщо він поїде воювати в Україну, Саввінов, санітар моргу, вхопився за цю можливість.

У лютому пан Саввінов завершив свою службу і повернувся до рідного села Кутана. Того місяця, в День захисника Вітчизни, він п’яний, хитаючись, бродив засніженими вулицями, за словами мешканців, голосно скаржачись на те, що односельці не виявляють до нього достатньої поваги як до ветерана. Наступної ночі він убив двох з них, завдавши металевим ломом смертельних ударів товаришеві по чарці, а потім убив свою рідну тітку, яка жила по сусідству, ударом сокири по голові, а потім підпалив її дерев’яний будинок.

Російська практика вербування засуджених стала основою її успіху в Україні, забезпечивши величезну перевагу в живій силі у війні. Але вона обертається трагічними наслідками, оскільки ув’язнені, помилувані за службу в Україні, повертаються до Росії і скоюють нові злочини.

Загальну кількість рецидивних злочинів важко встановити, оскільки російський уряд обмежує оприлюднення будь-якої публічної інформації, яка виставляє війну в поганому світлі. Дослідження російських судових матеріалів, проведене незалежним медіа-виданням “Верстка”, показало, що у 2023 році проти помилуваних рекрутів “Вагнера” було порушено щонайменше 190 кримінальних справ. Серед них – 20 випадків вбивств або замахів на вбивство, а також зґвалтування, пограбування та злочини, пов’язані з наркотиками.

Тим не менш, Кремль, схоже, посилює політику вербування ув’язнених. 23 березня президент Володимир Путін підписав новий закон, покликаний формалізувати цей процес.

До цього критерії помилування були непрозорими, і Путін помилував засуджених, які воювали в Україні, підписавши укази, які ніколи не були оприлюднені. Новий закон встановив довгий перелік відповідних злочинів, які були прямо додані до російського кримінального кодексу, включаючи вбивства, пограбування та зґвалтування. Помилування тепер є питанням закону, а не президентського указу, але засуджені, звільнені з в’язниці для участі в бойових діях, можуть отримати помилування лише після схвалення їхнього військового командування.

Злочини, які не підлягають помилуванню, включають тероризм, шпигунство або державну зраду, а також деякі сексуальні злочини за участю неповнолітніх, серед інших.

“Раніше в селі ніхто не зачиняв двері на ніч, а тепер їх замикають на ключ навіть вдень”, – сказала мешканка Кутани, сибірського села з населенням 1 000 осіб, відмовившись в інтерв’ю назвати своє ім’я через побоювання, що Саввінов може отримати ще одне помилування, якщо його засудять і він знову піде добровольцем воювати в Україну.

“Нормальне життя” зникло, додала вона, зазначивши, що тітка, яку він убив, колись була названа “вчителем року” і нагороджена премією від Кремля.

Подібні випадки вразили й інші міста та селища.

Минулого місяця в Читі, поблизу кордону з Монголією, український ветеран був засуджений до 14 років ув’язнення за те, що голими руками задушив 22-річну повію. У 2020 році він був засуджений до 14 років за задушення і розчленування 18-річної дівчини.

У Новосибірську колишній найманець “Вагнера”, який відсидів 15 років за звинуваченнями в крадіжках і шахрайстві, в лютому був засуджений до 17 років за зґвалтування двох школярок у віці 10 і 12 років.

Минулої весни поблизу південно-західного міста Краснодар молодий батько Кирило Чубко, власник бізнесу з організації вечірок, і один з його співробітників зупинилися на темній дорозі, щоб полагодити лопнуте колесо. Згідно з повідомленням правоохоронців, вони зіткнулися з трьома грабіжниками, які змусили їх зняти з банківських рахунків близько 2 000 доларів, а потім завдали їм смертельних ножових поранень. Ватажок банди був засуджений до 18 років ув’язнення у 2016 році за пограбування автомобілістів, але був звільнений, щоб воювати в Україні.

У 2017 році Сергій Руденко був засуджений до 10 років ув’язнення за те, що паском задушив свою дівчину. Він вийшов на волю, коли разом із Вагнером пішов воювати в Україну.

У квітні 2023 року в Ростові-на-Дону, на південному заході Росії, 34-річний Руденко пішов шукати квартиру. Посперечавшись з агентом з нерухомості про запропоновану орендну плату, він задушив її тканинним шнуром, а потім вдарив ножем у шию, йдеться в повідомленні правоохоронців. Районний суд засудив Руденка до більш ніж 11 років позбавлення волі.

Подробиці цих злочинів були отримані з численних інтерв’ю, місцевих слідчих звітів, статей у місцевих ЗМІ та судових протоколів. Більшість родичів і друзів жертв вбивств говорили на умовах анонімності, побоюючись, що вбивці можуть отримати нові помилування і переслідувати їх. Опитані також були стурбовані тим, що влада може звинуватити їх за законами воєнного часу за наклеп на військових, що включає в себе оприлюднення попередніх злочинів солдатів.

Група Вагнера почала вербувати засуджених у серпні 2022 року, пообіцявши президентське помилування в обмін на підписання шестимісячного контракту. Перед тим, як бути розпущеною минулого року після невдалого заколоту проти Кремля, група заявила, що завербувала понад 50 000 ув’язнених.

За словами Ольги Романової, голови неурядової організації “Русь Сидящая”, яка займається проблемами ув’язнених, багато з цих людей загинули, деякі все ще воюють, а приблизно 15 000 колишніх ув’язнених повернулися додому.

“Дуже багато ув’язнених повернулися на свободу, і це стало великою проблемою”, – сказала вона. Вона додала, що ці злочини, схоже, спростовують офіційний наратив про те, що війна ведеться для того, щоб зробити Росію безпечнішою, і що ветерани стануть новою елітою.

Злочини, скоєні ветеранами, чи то з групи Вагнера, чи то з інших, часто залишаються невисвітленими. Національні ЗМІ згадують лише про кілька сенсаційних випадків. “Це історія про невидиме насильство, – сказав Кирило Тітаєв, російський соціолог, який працює в Єльському університеті і спеціалізується на кримінології. “Це велика проблема для суспільства, яку воно не визнає”.

Російське командування часто використовує ненавчених засуджених, які вступають до російської армії як гарматне м’ясо. Переживши суворі умови ув’язнення в колоніях, а потім криваву війну, вони повертаються на вулиці з нульовою реабілітацією.

За словами експертів, багато з них повертаються до своїх громад, випромінюючи певний чванство. Вони вважають, що їхня служба реабілітувала їх, і, як правило, мають гроші. Їхній базовий місячний оклад від “Вагнера” у розмірі близько 2 000 доларів – це величезний статок для більшої частини Росії.

Крім того, за словами Романової, правоохоронців часто залякує новий статус колишніх ув’язнених.

Серед помилуваних, які скоїли особливо шокуючі злочини, а потім воювали в Україні, – серійний вбивця з Сахаліну, відомий своїм канібалізмом; член сатанинської секти, засуджений за ритуальні вбивства; чоловік, який убив свою колишню дівчину, жорстоко катуючи її протягом кількох годин.

Минулого року Путін применшив проблему вчинення нових злочинів помилуваними засудженими. “Це неминуче, – сказав президент. “Але негативні наслідки мінімальні”. Хоча він підтвердив факт помилування, Кремль відмовився назвати імена тих, кого помилували.

Родичі попередніх жертв та інші місцеві жителі часто виступають з різкою критикою звільнення злочинців. У Новосибірську помилуваний вбивця продавчині вживаних автомобілів тепер водить таксі, незважаючи на спроби домогтися його звільнення.

Деякі адвокати звинувачують прокуратуру в тому, що вона не поспішає розслідувати справи проти ветеранів, сподіваючись, що місцевий резонанс вщухне.

“Це новий рівень беззаконня”, – сказав адвокат вдови пана Чубка, який разом зі своїм співробітником був убитий бандою на трасі. На неодноразові запити адвоката до прокуратури про надання копії помилування йому було відмовлено. “Нам постійно кажуть, що це державна таємниця, – сказав він. “Ми боремося зі слідством більше, ніж обвинувачені”.

Пан Чубко зателефонував дружині пізно вночі, коли його було вбито, і сказав, щоб вона не спала, що чоловіки, яких він зустрів на дорозі, допоможуть йому замінити спустивше колесо. Наступного ранку її чоловік, все ще не повернувшись додому, не відповідав на дзвінки на мобільний телефон.

Вдова розповіла, що від присутності на суді над трьома підозрюваними їй стало погано (двоє інших мали дрібні судимості, і, за повідомленнями місцевої преси, не було жодних ознак того, що хтось із них служив в Україні).

“Було очевидно, що вони ні про що не шкодують”, – сказала вона. Її чоловік якось зауважив, що набирати солдатів з в’язниць – це ненормально, додала вона.

“Цим людям місце у в’язниці, – сказала вона. “Мені страшно, що вони серед нас. Ми з дитиною гуляємо в парку, а вони можуть там гуляти. У них же не написано на лобі, що вони злочинці”.