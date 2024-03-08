NYT: між США та Україною виникають взаємні розчарування

Через понад два роки воєнного союзу зв’язки між Сполученими Штатами та Україною демонструють “ознаки зношення”, є місце взаємного розчарування. Те, що часто напружує відносини між країнами — фінанси, різні пріоритети та скарги на те, що їх не чують.

Про це пише New York Times.

Для Пентагону роздратування зводиться до того, що американські військові стратеги, зокрема і міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій битві за раз. Натомість президент Володимир Зеленський витрачає свої сили на битви за міста, які, на думку офіційних осіб США, не мають стратегічної цінності.

Зі свого боку, Україна засмучена тим, що через політичну ситуацію у США є нестача боєприпасів для військ на фронті, через що може страждати моральний дух армії.

“Навіть зараз, через кілька місяців після контрнаступу, який провалився через те, що Україна, в очах Пентагону, не прислухалася до його порад, Київ все ще надто часто не хоче слухати”, — йдеться в матеріалі.

Водночас розвідувальне співтовариство США все ще надає значну кількість інформації в режимі реального часу українським військовим щодо російських командних пунктів, складів боєприпасів та інших ключових вузлів на російських військових лініях. Пентагон все ще проводить щомісячні зустрічі Контактної групи, щоб спонукати партнерів України надати гроші, зброю та боєприпаси.

Можливо, як пише видання, найбільше для адміністрації Байдена важливо те, що Україна виснажує армію одного з найбільших ворогів Америки.