NYT: Маск відключав Starlink у зоні бойових дій в Україні

Супутникова система Starlink компанії SpaceX Ілона Маска неодноразово відключала інтернет у зоні бойових дій в Україні, пише The New York Times з посиланням на інформовані джерела.

За їхньою інформацією, у якийсь момент Маск відмовив українським військовим у проханні включити Starlink у районі анексованого Криму, що вплинуло на стратегію ведення бойових дій.

За даними видання, українські чиновники вели переговори з іншими постачальниками супутникового інтернету, побоюючись надмірної залежності від технології Маска, проте визнали, що жоден з них не може зрівнятися зі Starlink.

В Україні ця система використовується для координації ударів безпілотних апаратів та збору розвідувальних даних.