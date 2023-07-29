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NYT: Маск відключав Starlink у зоні бойових дій в Україні

29 Липня 2023 20:20
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Starlink

Супутникова система Starlink компанії SpaceX Ілона Маска неодноразово відключала інтернет у зоні бойових дій в Україні, пише The New York Times з посиланням на інформовані джерела.

За їхньою інформацією, у якийсь момент Маск відмовив українським військовим у проханні включити Starlink у районі анексованого Криму, що вплинуло на стратегію ведення бойових дій.

За даними видання, українські чиновники вели переговори з іншими постачальниками супутникового інтернету, побоюючись надмірної залежності від технології Маска, проте визнали, що жоден з них не може зрівнятися зі Starlink.

В Україні ця система використовується для координації ударів безпілотних апаратів та збору розвідувальних даних.


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