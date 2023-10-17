NYT: Ізраїль просить у США $10 млрд. Їх об’єднають у пакет із грішми для України

Ізраїльські посадові особи звернулися до Сполучених Штатів із проханням надати термінову допомогу в розмірі $10 млрд на відновлення після нападу ХАМАС. Згідно з інформацією New York Times, її можуть об’єднати в один пакет із грішми для України.

У пакет також увійдуть гроші на зміцнення кордону між США та Мексикою і допомога Тайваню.

Раніше Білий дім пообіцяв, що проситиме Конгрес США про виділення $2 млрд допомоги Ізраїлю, до пакету з якою передбачається включення допомоги Україні.

США через політичні чвари увійшли в новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України.

На початку жовтня до державного бюджету України надійшов останній американський грант у розмірі $1,15 млрд на соцвиплати й зарплати.

У 2024 році Україна хотіла б отримати фінансову допомогу від США в розмірі $12-14 млрд.