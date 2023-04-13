NYT: ФСБ звинувачує Міноборони Росії у приховуванні відомостей про втрати на війні

ФСБ звинуватило Міністерство оборони Росії у прихованні інформації про втрати на війні в Україні, пише New York Times, посилаючись на витік документів американської розвідки.

Автори секретного звіту, який серед інших був злитий минулого тижня, приходять до висновку, що в російській армії зберігається «небажання військових повідомляти погані новини по ланцюжку командування».

Як зазначає видання, інформація в документі, зважаючи на все, заснована на електронних перехопленнях, зібраних американськими спецслужбами.

У звіті стверджується, що за оцінками самої ФСБ, «фактична кількість росіян, поранених та вбитих у бою, наближається до 110 000 осіб». У документі при цьому не уточнюється, яку інформацію про втрати Міноборони Росії надає російська влада.

Востаннє відомство звітувало про російські втрати на війні в Україні у вересні минулого року. Тоді Сергій Шойгу говорив, що на війні загинуло 5937 російських військових.