NYT: До розсилки поштових бомб в Іспанії причетні ГРУ та Російський імперський рух

За торішніми актами поштового тероризму в Іспанії стоять офіцери російського ГРУ, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Слідчі дійшли висновку, що пакети з вибухівкою розсилали активісти ультраправого Російського імперського руху на завдання співробітників ГРУ.

Слідство вважає, що РІР, 2020 року внесений Держдепартаментом США до списку терористичних організацій, має зв’язки з російськими розвідслужбами. Видатні учасники цього угруповання проживають в Іспанії; поліція відстежила їхні контакти із іспанськими ультраправими організаціями.

Слідству вдалося встановити осіб, які безпосередньо причетні до розсилки поштових бомб: це російські офіцери з 161-го навчального центру ГРУ – у Москві він базується за тією ж адресою, що і знаменита військова частина 29155, причетна до політичних вбивств і спроб переворотів у Європі.

Джерела NYT вважають, що метою офіцерів ГРУ було протестувати підконтрольні їм групи на випадок ескалації конфлікту з боку Росії, а також продемонструвати здатність здійснювати теракти у столицях європейських країн – членів НАТО.

30 листопада в українському посольстві в Мадриді вибухнула посилка. Був легко поранений комендант посольства. Одночасно або наступного дня подібні посилки прийшли в Іспанії до компанії Instalaza, яка виробляє протитанкові гранатомети для України, до Супутникового центру ЄС, який допомагає ЗСУ розвіданими, до Міністерства оборони Іспанії, до посольства США в Мадриді. Ще 24 листопада було перехоплено пакет із піротехнічним матеріалом, який призначався прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу.

Згодом до українських дипломатичних представництв у різних країнах приходили закривавлені посилки з очима тварин.