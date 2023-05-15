NYT: До Росії завозяться тисячі запчастин для літаків в обхід санкцій

Дані російської митниці вказують, що минулого року, незважаючи на санкції, в Росію було ввезено запчастини для літаків виробництва Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів, пише New York Times із посиланням на митні документи.

Після вторгнення Росії в Україну США та інші країни ввели санкції проти Росії, обмеживши доступ Москви до зброї, комп’ютерних чіпів, деталей для літаків та інших товарів, проте, незважаючи на санкції, минулого року в Росію було успішно відправлено тисячі партій авіаційних запчастин.

Дані, зібрані та проаналізовані американським агрегатором торгових даних Import Genius, показують, що запчастини для повітряних суден на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, проти яких введено санкції – “Аерофлот”, “Росія”, “Побєда”, “Уральські авіалінії”, S7 та “ЮТейр”.

Ці поставки стали можливими завдяки тіньовим мережам, які почали діяти для обходу обмежень. Товари переправлялися через посередників, зокрема на Близькому Сході та Азії.

Наприклад, минулого року на склади “Аерофлоту” потрапили десятки партій запчастин, маркованих як вироблені у США концерном Boeing. Вони пройшли через маловідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та промислові парки в ОАЕ та Китаї, а потім потрапили до Росії.

Дані, які проаналізували журналісти, охоплюють понад 5 тисяч постачань авіазапчастин до Росії протягом перших восьми місяців 2022 року – від простих гвинтів кріплення до стартера авіаційного двигуна Honeywell вартістю 290 тисяч доларів.

Усього за цей період до Росії було відправлено запчастин американського виробництва на суму 14,4 млн. доларів, пише New York Times.