NYT: Армія РФ не здатна на значний прорив в Україні

Росія навряд чи доб’ється значних територіальних успіхів в Україні найближчими місяцями.

Про це пише The New York Times з посиланням на думки американських чиновників.

Навесні і на початку літа російські війська намагалися просунутись на Харківському напрямку і відновили наступ на сході України. Росія зазнала тисяч втрат під час цієї операції, не захопивши значних територій, йдеться у матеріалі.

Найближчі місяці будуть нелегкими для України. Але лідери союзників, які зібралися цього тижня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Організації Північноатлантичного договору, можуть з повною підставою стверджувати, що їхні зусилля зі зміцнення України приносять свої плоди.

“Українські війська розтягнуті і на них чекають важкі місяці боїв, але великий прорив Росії тепер малоймовірний”, – сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми “Росія і Євразія” Фонду Карнегі за міжнародний мир, який нещодавно відвідав Україну.

Також, як пише The New York Times, деякі посадовці кажуть, що навіть “формально не повернувши свої землі”, Україна все одно може вийти переможцем у війні, зблизившись з НАТО і Європою.

“Офіційні особи, з якими ми провели інтерв’ю для цієї статті, говорили на умовах анонімності про секретні військові та розвідувальні оцінки, позиції на полі бою та делікатну дипломатію”, – пише видання.

Однак, пише NYT, американські чиновники визнають, що Росія може “досягти значного прогресу” (на полі бою), якщо відбудеться “великий стратегічний зсув”, наприклад, розширення військового призову і програми підготовки (військових).

Колишній президент Дональд Трамп пообіцяв, що в разі обрання він розпочне мирні переговори між Росією та Україною. Хоча він не окреслив умови миру, яких би він хотів досягти, швидкі переговори, ймовірно, змусять Україну поступитися великими територіями і відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО.

Але офіційні особи, твердить видання, кажуть, що вимагати, щоб переговори почалися зараз, було б помилкою. Близько $61 млрд допомоги, схвалені Конгресом у травні після місяців суперечок, зміцнюють українську оборону і зупиняють територіальне просування Росії.

“Протягом всієї війни американські розвідувальні служби були набагато песимістичнішими щодо її перспектив, ніж Пентагон, вищі офіцери якого тісно співпрацювали з українськими військовими, допомагаючи їм розробити стратегію. Але зараз оцінки в уряді США виглядають більш узгодженими, коли йдеться про перспективи Росії на полі бою”, – зазначають автори статті.