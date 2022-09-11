NYT: Американська розвідка допомагала Києву готувати контрнаступ

Високопоставлені українські чиновники посилили обмін розвідданими зі своїми американськими колегами влітку, коли почали планувати контрнаступ, який дозволив їм досягти значних успіхів на північному сході країни в останні дні. Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на американських чиновників.

“Протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли на російських військових лініях, – пише The New York Times. – Така оперативна інформація дозволила українцям, які, за визнанням американських офіційних осіб, відіграли вирішальну роль у плануванні та здійсненні (контрнаступу), того, щоб брати на приціл російські війська, вбивати високопоставлених генералів і змушувати (російські війська постачання) постачати боєприпаси далі від лінії фронту”.

Протягом останніх тижнів представники американських спецслужб неодноразово вказували, що мають набагато більше інформації щодо російських військових планів , ніж про українські.

Проте, як тільки Україна почала розробляти план контрнаступу проти Росії, керівники у Києві вирішили, що, поділившись інформацією зі США, вони зможуть отримати більшу підтримку, пояснили співрозмовники видання.

Яку саме інформацію сторони надавали одна одній, у публікації не вказується. Тим часом, за словами Міка Малроя – колишнього співробітника Пентагону та офіцера ЦРУ, – українські війська просуваються швидше, ніж на те можна було очікувати. “Зараз для української армії настав час використати будь-яку можливість, щоб послабити та знищити російську боєздатність”, – упевнений він.

При цьому колишні урядовці США високо оцінили ретельну підготовку України до контрнаступу. Рішення України розповісти про свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом для введення в оману, яку використовують американські війська спеціальних операцій, які навчають українців з моменту анексії Криму в 2014 році, нагадує The New York Times.

Проте американські чиновники наголошують, що ще рано судити про те, чи зможуть українські військові продовжувати наступ у тому ж темпі. Адже і вони зазнали суттєвих втрат і страждають від нестачі артилерійських снарядів.

Деякі американські чиновники вважають, що чим успішніше Україна діятиме в найближчі кілька днів, тим більша ймовірність, що Росія шукатиме способів завдати удару у відповідь.