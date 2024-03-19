Nvidia представила “найпотужніший у світі” чип для штучного інтелекту

Компанія Nvidia представила нове покоління мікрочипів Blackwell, призначених насамперед для розробок у сфері штучного інтелекту. Виробник називає його найпотужнішим чипом у світі.

“Нам потрібні більш потужні графічні процесори. Тому, пані та панове, я хочу представити вам дуже, дуже потужний GPU”, – сказав генеральний директор компанії Дженсен Хуанг на конференції розробників у Каліфорнії, презентуючи новий чип.

У Nvidia зазначають, що платформа Blackwell, яка містить супутній софт, призначена для надшвидких обчислень, що допоможуть здійснити прориви в обробці великих обсягів даних, інженерному моделюванні, автоматизації проєктування електроніки, розробці ліків, квантових обчисленнях і генеративному ШІ.

Apple, Microsoft і Amazon також розробляють чипи з підтримкою ШІ, проте продукти основних конкурентів Nvidia поки що не можуть зрівнятися за потужністю та ефективністю навіть із чипом H100, випущеним 2022 року.

H100 лежать в основі більшості наявних AI-додатків. Популярний чат-бот ChatGPT був навчений за допомогою 10 тисяч графічних процесорів Nvidia, встановлених у суперкомп’ютері Microsoft.