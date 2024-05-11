Суспільство

НПУ: росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів Харківщини

11 Травня 2024 17:42
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евакуація, Вовчанськ
Жителі Вовчанська та інших сіл регіону чекають на евакуаційні автобуси / Фото Reuters

Поліцейські Харківщини здійснюють евакуацію цивільного населення з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад, повідомляє Нацполіція.

Станом на 14:00 11 травня 2024 року поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян з Циркунівської ТГ, 183 – з Липецької ТГ та 441 з Вовчанської ТГ.

“Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області працюють в надважких умовах. Росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 11 травня 2024 року зафіксовано 12 “прильотів” КАБів по місту Вовчанськ та околицях. Решта населених пунктів прикордоння також знаходяться під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами.

“Росіяни спрямовують свою зброю на цивільне населення Харківщини, яке потерпає від постійних обстрілів. На цей час низка населених прикордонних пунктів фактично непридатні для життя”, – повідомляє Нацполіція.


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