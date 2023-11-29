Суспільство

Новий уряд Польщі може бути створений 11-12 грудня

29 Листопада 2023 21:22
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польща

Новий уряд Польщі, який має очолити Дональд Туск, може з’явитися після відповідних голосувань у Сеймі 11-12 грудня.

Про це під час пресконференції в середу заявив маршалок нижньої палати польського парламенту Шимон Головня.

“Після голосування над вотумом довіри до уряду Матеуша Моравецького я оголошу перерву, під час якої чекатиму на подання кандидатів на прем’єр-міністра на другому конституційному етапі… Я очікую, що 11 грудня ми оберемо нового прем’єр-міністра”,- зазначив Головня. 

За його словами, виступ чинного прем’єра Матеуша Моравецького з програмою дій його уряду та голосування за вотум довіри до Ради міністрів відбудеться 11 грудня. Якщо Моравецький не отримає вотуму довіри для свого уряду у Сеймі, то на другому конституційному кроці право на висунення своєї кандидатури на прем’єра матиме правляча коаліція. Оскільки лівоцентристська коаліція вже визначилася з кандидатурою на прем’єра (Дональд Туск – ред.), то голосування за нового главу уряду може відбутися того самого дня або наступного. 

Головня повідомив, що у такому випадку новий прем’єр може скоротити усі визначені за Конституцією терміни на формування уряду. Відтак виступ нового прем’єра з програмою дій уряду і голосування над вотумом довіри може відбутися наступного дня, 12 грудня.


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