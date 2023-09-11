Новий посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс розпочав свою роботу

Новопризначений посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс 11 вересня розпочав свою дипломатичну місію.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Гарріс вручив копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу.

Вони також обговорили співробітництво між Україною та Великою Британією, зокрема кроки для поглиблення взаємодії у процесі вступу України до НАТО та реалізацію міжнародних ініціатив на підтримку України.

Окрім того, йшлося про посилення санкційного тиску на росію та функціонування «зернового коридору».

Раніше його посаду обіймала дипломатка Мелінда Сіммонс.