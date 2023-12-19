Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва

Сьогодні, 19 грудня, до Києва прибув новий посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

Про це повідомляє РАР.

Новий посол Польщі в Україні подав копії вірчих грамот до Міністерства закордонних справ України та зазначив, що невдовзі можливий візит польського глави МЗС Радослава Сікорського до України.

Крім цього, Гузи наголосив, що під час своєї роботи продовжить і реалізує “все те позитивне, що було під час війни та те, що планує реалізувати нова влада”.

“Це, безумовно, розвиток у максимально позитивному аспекті всіх відносин, чи то політичних, чи то економічних, чи то культурних, які в сукупності можуть скласти стратегічне партнерство, звісно, в специфічних умовах війни”, – заявив посол.