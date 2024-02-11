Новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами під час розгону Майдану

Новий командувач Сил тероборони ЗСУ Ігор Плахута керував військами МВС під час зачистки урядового кварталу від прихильників Майдану 10 грудня 2013 року, пише hromadske.

Плахута, який був начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС, у коментарі журналістам тоді заявив, що для розчищення вулиць, прилеглих до Адміністрації президента, залучили близько 400 бійців внутрішніх військ і спецзагону “Беркут”.

За його словами, “люди в чорному, які розбирали барикади, були комунальниками”.

Тоді ж Плахута заявив про двох постраждалих під час зіткнень “беркутівцях”.

Президент Володимир Зеленський призначив 11 лютого Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Раніше цю посаду обіймав нинішній начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Плахута – генерал-майор. Був командиром 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.