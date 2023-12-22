Новий глава МЗС Польщі прибув до Києва

Новий глава МЗС Польщі в уряду Дональда Туска Радослав Сікорський здійснює візит в Україну.
Про це він написав в мережі X.
“Перший закордонний візит. Вже на місці”,- написав Сікорський, ілюструвавши допис фотографією з Києва.
Новий глава МЗС Польщі в уряду Дональда Туска Радослав Сікорський здійснює візит в Україну.
Про це він написав в мережі X.
“Перший закордонний візит. Вже на місці”,- написав Сікорський, ілюструвавши допис фотографією з Києва.
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