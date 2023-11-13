Політика

Новий глава МЗС Британії наголосив на важливості зусиль щодо припинення війни в Україні

13 Листопада 2023 16:22
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британія, мзс

Новий міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон у своїй першій промові на цій посаді наголосив на важливості зусиль щодо припинення війни в Україні та на Близькому Сході.

Текст промови Кемерон оприлюднив у соцмережі Х.

«Ми стикаємося із низкою складних міжнародних викликів, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати наше партнерство та переконатися в тому, що наш голос почутий», – написав Кемерон.

Політик також висловив сподівання, що попри те, що він останні сім років не займався політикою, його досвід – одинадцять років на посаді лідера консерваторів та шість років на посаді прем’єр-міністра – допоможуть йому «впоратися із цими життєво важливими викликами».


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