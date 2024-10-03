Політика

Новий генсек НАТО Марк Рютте приїхав до Києва
3 Жовтня 2024 14:28
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зеленський, нато
Генсек НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Це його перший офіційний візит після вступу на посаду.

“Перший візит Марка Рютте як керівника НАТО відбувається саме в Україну. Це справді важливо. Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка”, – написав президент України Володимир Зеленський у Facebook.

Сторони обговорили План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами. 

“Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні”, – наголосив Зеленський.


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