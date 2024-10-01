Новообраний прем’єр-міністр Франції пообіцяв Україні підтримку

У програмній промові у Національній асамблеї новий прем’єр Франції Мішель Барньє наголосив на важливості підтримки України.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

У промові у французькому парламенті Барньє пообіцяв, що Франція залишиться на боці українського народу, що зустріли оплесками в залі.

“Це люди (українці – Ред.), які два з половиною роки після початку агресивної війни продовжують битися та вмирають, щоб захистити свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність”, – зазначив прем’єр Франції.

“Ми повинні розуміти, що вони б’ються за захист цінностей, які є і нашими, які ми розділяємо з ними”, – додав він.

Говорячи ширше, Барньє зазначив, що Франція докладатиме зусиль для встановлення миру у всіх точках, де зараз тривають конфлікти.