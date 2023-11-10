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Новітній стратегічний бомбардувальник США B-21 Raider здійснив перший політ

10 Листопада 2023 20:35
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зброя, сша

Новітній стратегічний бомбардувальник Сполучених Штатів B-21 Raider здійснив свій перший політ.

Про це повідомляє Reuters.

Рано вранці, 10 листопада, B-21 покинув 42-й завод Повітряних сил в Палмдейлі, штат Каліфорнія, та попрямував на сусідню авіабазу Едвардс, де відбудуться офіційні льотні випробування.

“B-21 Raider проходить льотні випробування. Льотні випробування є важливим етапом випробувальної кампанії, якою керують Випробувальний центр ВПС США і 412-та об’єднана випробувальна група В-21, що має на меті забезпечити живучість, дальність і проникаючу силу удару для стримування агресії і стратегічних нападів на Сполучені Штати, їхніх союзників і партнерів”, – сказав речник ПС США Енн Стефанек.

Перші B-21 мають надійти на озброєння в середині 2020-х років. Вони мають замінити стратегічні бомбардувальники  B-2 і B-1.


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