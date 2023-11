Новітній стратегічний бомбардувальник США B-21 Raider здійснив перший політ

Новітній стратегічний бомбардувальник Сполучених Штатів B-21 Raider здійснив свій перший політ.

Про це повідомляє Reuters.

Рано вранці, 10 листопада, B-21 покинув 42-й завод Повітряних сил в Палмдейлі, штат Каліфорнія, та попрямував на сусідню авіабазу Едвардс, де відбудуться офіційні льотні випробування.

“B-21 Raider проходить льотні випробування. Льотні випробування є важливим етапом випробувальної кампанії, якою керують Випробувальний центр ВПС США і 412-та об’єднана випробувальна група В-21, що має на меті забезпечити живучість, дальність і проникаючу силу удару для стримування агресії і стратегічних нападів на Сполучені Штати, їхніх союзників і партнерів”, – сказав речник ПС США Енн Стефанек.

JUST IN – First flight of the U.S. military's B-21 Raider strategic bomber.pic.twitter.com/lk5qqbaXt9