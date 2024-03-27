Економіка

Нові умови про імпорт української агропродукції до ЄС можуть призвести до великих збитків, – ЗМІ

27 Березня 2024 17:43
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зерно, Євросоюз
Жнива на Київщині / Фото: AP

Євросоюз готує оновлений проєкт торговельної угоди з Україною, що передбачає нові квоти на товар. Проєкт врахував вимоги Польщі та Франції про постачання української сільгосппродукції. У результаті Україна може втратити 331 млн євро.

Про це “Радіо Свободі” анонімно повідомили джерела серед дипломатії ЄС.

5 червня 2024 року спливає термін дії заходів ЄС із лібералізації торгівлі для України. Квоти і мита в ЄС для Києва скасували через війну з Росією. І зараз домовляються, як виглядатиме угода про полегшення умов торгівлі після 5 червня.

Попередньо були домовленості, що Єврокомісія швидко реагуватиме, якщо український імпорт спричинить значні викривлення на ринках ЄС. Також передбачено, що якщо імпорт м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи, меду з України у ЄС перевищить середні обсяги імпорту за останні 2 роки, то будуть обмеження для українців.

Але Польща та Франція (їх підтримали Італія, Угорщина й Австрія) хочуть, аби середній показник імпорту з України вираховували, беручи до уваги 2021 рік, до повномасштабного вторгнення. Водночас у 2022-2023 роках ситуація з ввезенням була інакшою через велику війну: був заблокований морський коридор і з’явилися сухопутні шляхи до ЄС, якими з України “визволяли” її агропродукцію. Це і збільшило потік агропродукції до ЄС.

Попередньо таки вирішили вираховувати імпорт із другого півріччя 2021 року: за оцінками Єврокомісії, через це Україна втратить 86 мільйонів євро

Попередній проєкт домовленості, погоджений із Європарламентом, передбачав, що квоти на наступний період, котрий почнеться з червня цього року, розраховуватимуть, виходячи з обсягів українського агроімпорту за 2022-2023 роки, коли для нього вже діяли пільги – відсутність мит і квот. Загалом же обмеження, що базуватимуться на оцінках імпорту за половину 2021, 2022 і 2023 роки, оцінили у 331 мільйон євро втрат для українського бюджету

Проти цього компромісу виступають України, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії та Люксембург. Остаточну згоду посли країн-членів можуть дати 27 березня. Рішення ще має схвалити Європарламент.


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