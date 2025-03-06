Нові правила виїзду за кордон для митців і медійників: роз’яснення ДПСУ

Кабмін визначив порядок перетинання кордону для працівників сфери культури та інформаційної сфери. Чоловіки-митці, журналісти та медійники віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови наявності підтвердних документів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Постанова Кабінету Міністрів України №244 від 4 березня 2025 року передбачає внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зокрема окремими нормами, які набрали чинності сьогодні, визначено можливість перетину кордону для категорій осіб, які належать до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.

Змінами визначено, що пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватиметься уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності у них підтвердних документів.

Підтвердними документами для перетинання державного кордону на виїзд є:

лист Міністерства культури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заходах із зазначенням запланованої дати перетинання державного кордону на виїзд, орієнтовної дати повернення в Україну, назви пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також виду транспортного засобу;

запрошення іноземної організації для участі таких осіб у заході з перекладом українською мовою;

військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у перетинанні державного кордону.

Листи до Адміністрації Держприкордонслужби не надаються у разі невідповідності поданих документів визначеним вимогам.