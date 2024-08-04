Спорт

Новак Джокович став чемпіоном Олімпіади в Парижі
4 Серпня 2024 20:18
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олімпіада, теніс
Олімпійський чемпіон Новак Джокович / Фото AFP

Сербський тенісист Новак Джокович у тригодинному фіналі переміг іспанця Алькараса 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) і вперше виграв золоту медаль Олімпіади.

Фінальний поєдинок тривав майже три години. Обидва тенісисти жодного разу не програли гейми на своїх подачах: Алькарас відіграв вісім брейк-поїнтів, а Джокович – шість.

37-річний Новак Джокович вп’яте зіграв на Олімпіаді та вперше дійшов до фіналу. Раніше серб зумів завоювати лише одну нагороду – бронзову медаль на своїх дебютних Іграх у Пекіні 2008 року. 22-річний Карлос Алькарас уперше виступив на Олімпіаді.

Новак Джокович став найстаршим гравцем, який виграв золоту медаль у тенісі, як серед чоловіків, так і серед жінок, і став третім гравцем в історії, який виграв усі чотири турніри Grand Slam і золоту олімпійську медаль, після Андре Аґассі (США) і Рафаеля Надаля (Іспанія).


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