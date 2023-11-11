“Nova post” відкриється ще у 18 містах Європи

Група компаній “Нова пошта”, що вийшла вже на 10 ринків європейських країн, до кінця цього року додасть до них Францію та Італію, відкривши у листопаді відділення Nova Post у Мілані та у грудні в Парижі, повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

Він поділився у Facebook планами відкриття нових країн наступного року, який передбачає запуск у січні-вересні відділень у столицях 17 країн.

“Зізнаюся, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення цього, тому що вони як відповідальні люди стурбовані тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом… Але знаючи їх, я впевнений, що вони з усім впораються, я в них вірю, як і вся наша команда”, – наголосив Поперешнюк.

Поперешнюк також підтвердив плани відкриття у майбутньому Nova Post у Тель-Авіві (Ізраїлі), США та Канаді, а також у Дубаї (ОАЕ), і пообіцяв подумати над можливістю виходу до Казахстану.

Співвласник “Нової пошти” уточнив, що поки що компанія відкриває власні відділення. “Модель франчайзингу поки не готова, проводимо тести. Не хочеться підвести майбутніх партнерів”, – пояснив він.

Поперешнюк також зазначив, що компанію цікавить не лише доставка відправлень до України та з неї з нових ринків, а й робота на них із внутрішніми клієнтами.