Нова посол США відвідає Нігер попри державний переворот

Нова посол США Кетлін Фіцґіббон цього тижня приїде до столиці Нігеру Ніамея попри державний переворот, що відбувся в країні, та спробує зустрітись з президентом Мохамедом Базумом.

Про це повідомив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател на пресбрифінгу в середу.

За словами Патела, Фіцґіббон прибуде до Нігеру, щоб очолити місію в критичний час, підтримати американську громаду й координувати зусилля уряду США в країні.

«Ми залишаємось відданими співпраці з африканськими партнерами задля сприяння безпеці, стабільності й демократичному врядуванню в Сахелі, і посолка Фіцґіббон буде невід’ємною частиною цього процесу», — наголосив Пател.

У відповідь на питання щодо прибуття посола до Нігеру попри небезпеку Пател зазначив, що жодних проблем стосовно цього немає. Він додав, що це — «сигнал того, що Сполучені Штати продовжують брати участь у врегулюванні ситуації».

Пател наголосив, що американська позиція щодо держперевороту в Нігері залишається незмінною: США прагнуть звільнення президента Нігера Мохамеда Базума та його родини й сподіваються, що задля цього Кетлін Фіцґіббон матиме змогу зустрітися з ними.