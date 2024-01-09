“Нова пошта” змінює назву

Український поштовий оператор анонсував зміну назви на NOVA. Таке рішення менеджмент пояснює тим, що компанія розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг. Про це AIN стало відомо від пресслужби «Нова Пошта».

«Основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth», – так коментує рішення компанії співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.

Зазначається, що «Нова пошта» працює на ринку України з 2001 року. За цей час в компанії створювали нові продукти. Наприклад, NovaPay, яка відкриває рахунки для клієнтів. Nova Digital, що розробляє IT-рішення, які захищають бізнес від кібератак. Nova Global, що доставляє з різних континентів. А сама «Нова пошта», окрім доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.