“Нова пошта” закриває два останні відділення у Дружківці

“Нова пошта” тимчасово призупиняє роботу двох останніх відділень — №1 та №3 — у Дружківці Донецької області. Рішення ухвалене з міркувань безпеки через постійні обстріли міста.

Про це повідомила пресслужба “Нової пошти”.

Відділення №3 припинило роботу з 9 червня. Відділення №1 працюватиме до 18 червня, після чого також буде тимчасово закрите. Рішення пов’язане з постійними обстрілами та безпековою ситуацією в місті.

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Водночас у Дружківці продовжать працювати дев’ять поштоматів “Нової пошти”. У компанії заявили, що робитимуть усе можливе для забезпечення їхньої логістики, доки це буде безпечно для водіїв та кур’єрів.

“До останнього наші колеги продовжували працювати, щоб у місті залишалася життєво необхідна підтримка: можливість отримати ліки та продукти, відправити необхідні речі рідним, зарядити ґаджети під час блекаутів та залишатися на зв’язку із зовнішнім світом. Лише у травні мешканці Дружківки відправили та отримали близько 10 тисяч посилок”, — зазначили в компанії.

На період тимчасової зупинки роботи всім працівникам відділень запропонували роботу в більш безпечних регіонах.