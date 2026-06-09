        Суспільство

        “Нова пошта” закриває два останні відділення у Дружківці

        Галина Шподарева
        9 Червня 2026 15:32
        Відділення "Нової пошти" у Дружківці / Фото: "Нова пошта"
        Відділення "Нової пошти" у Дружківці / Фото: "Нова пошта"

        “Нова пошта” тимчасово призупиняє роботу двох останніх відділень — №1 та №3 — у Дружківці Донецької області. Рішення ухвалене з міркувань безпеки через постійні обстріли міста.

        Про це повідомила пресслужба “Нової пошти”.

        Відділення №3 припинило роботу з 9 червня. Відділення №1 працюватиме до 18 червня, після чого також буде тимчасово закрите. Рішення пов’язане з постійними обстрілами та безпековою ситуацією в місті.

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        Водночас у Дружківці продовжать працювати дев’ять поштоматів “Нової пошти”. У компанії заявили, що робитимуть усе можливе для забезпечення їхньої логістики, доки це буде безпечно для водіїв та кур’єрів.

        “До останнього наші колеги продовжували працювати, щоб у місті залишалася життєво необхідна підтримка: можливість отримати ліки та продукти, відправити необхідні речі рідним, зарядити ґаджети під час блекаутів та залишатися на зв’язку із зовнішнім світом. Лише у травні мешканці Дружківки відправили та отримали близько 10 тисяч посилок”, — зазначили в компанії.

        На період тимчасової зупинки роботи всім працівникам відділень запропонували роботу в більш безпечних регіонах.

        Два відділення “Нової пошти” у Дружківці призупиняють роботу / Фото: “Нова пошта”

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