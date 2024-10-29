Економіка

“Нова пошта” вийшла на ринок Нідерландів
29 Жовтня 2024 12:18
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Нідерланди, нова пошта
Зображення з сайту "Нової пошти"

Компанія “Нова пошта” вийшла на ринок Нідерландів з власною кур’єрською доставкою. 

Це вже шістнадцята країна, де працює така послуга компанії, повідомляє пресслужба  “Нової пошти”.

Тепер клієнти можуть:

  • Замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправки.
  • Надсилати посилки по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.

Відправлення вагою до 1000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній.

Терміни доставки:

  • З України в Нідерланди — від 4 днів.
  • По Нідерландах і до інших європейських країн — від 1 дня.

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