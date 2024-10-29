Компанія “Нова пошта” вийшла на ринок Нідерландів з власною кур’єрською доставкою.
Це вже шістнадцята країна, де працює така послуга компанії, повідомляє пресслужба “Нової пошти”.
Тепер клієнти можуть:
- Замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправки.
- Надсилати посилки по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.
Відправлення вагою до 1000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній.
Терміни доставки:
- З України в Нідерланди — від 4 днів.
- По Нідерландах і до інших європейських країн — від 1 дня.