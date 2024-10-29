Компанія “Нова пошта” вийшла на ринок Нідерландів з власною кур’єрською доставкою.

Це вже шістнадцята країна, де працює така послуга компанії, повідомляє пресслужба “Нової пошти”.

Тепер клієнти можуть:

Замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправки.

Надсилати посилки по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.

Відправлення вагою до 1000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній.

Терміни доставки: