Економіка

“Нова пошта” підвищила тарифи на доставку відправлень
1 Жовтня 2024 07:15
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нова пошта
Ілюстративне фото / Нова пошта

“Нова пошта” оновила тарифи на доставку відправлень – документів, посилок та вантажів.

Як повідомили у компанії, в середньому тарифи піднімуться на 10 грн залежно від категорії посилки.

“За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії – електроенергію та паливо – які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг. Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки”, – пояснили у компанії.

Скільки коштуватиме доставка посилки з 1 жовтня:

  • Документи – 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт
  • Посилки до 30 кг. НП може запакувати безкоштовно ваше відправлення у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування – 15 грн.

Доставка по місту:

  • до 2 кг — 60 грн
  • до 10 кг — 90 грн
  • до 30 кг — 140 грн

Доставка по Укараїні:

  • до 2 кг — 80 грн
  • до 10 кг — 110 грн
  • до 30 кг — 160 грн

Щодо вантажів вагою понад 30 кг, доставка між відділеннями по місту розраховуватиметься за формулою +0,5 грн/кг. Між відділеннями по Україні –  +1 грн/кг.


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