Нова атака дронів: на Київщині і Черкащині працює ППО

У Черкаській області працюють Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Телеграмі.

“Убезпечтеся! Висока ймовірність атаки дронами. В області працюють сили ППО”, – написав очільник Черкаської ОВА.

У Київській області на території Броварської громади також спрацювала протиповітряна оборона, інформації про руйнування немає.

Про це глава Броварів Ігор Сапожко написав у Телеграмі.

“Увага! На території Броварської громади спрацювало ППО!”, – написав Сапожко.

Він додав, що інформації про руйнування немає та закликав громадян зберігати спокій.

Пізніше мер Броварів повідомив про збиття ворожого безпілотника.