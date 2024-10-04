Норвезький уряд виділить для інвестицій в Україну понад 23 мільйони доларів 

Уряд Норвегії має намір спрямувати близько 23,6 млн доларів у 2024 році на інвестиції в Україну.

Про це повідомляє Мінекономіки.

В Україну буде інвестувати норвезький інвестиційний фонд Norfund. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

“Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд країни також планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.