Норвезька принцеса вийшла заміж за американського шамана “в шостому поколінні”

Принцеса Норвегії Марта Луїза в суботу вийшла заміж за американця Дюрека Верретта, який називає себе шаманом. Про це повідомляє Reuters.

Нинішнє подружжя оголосило про свої стосунки 2019 року. Згідно з правилами, Верретт стане членом розширеної королівської сім’ї, що означає, що ні він, ні його діти від Марти Луїзи не матимуть офіційних титулів. Принцеса збереже свій титул.

Церемонія одруження відбулася в норвезькому місті Гейрангер. На ній були присутні члени королівських сімей Швеції та Норвегії, а також друзі, інфлюенсери та норвезькі знаменитості. Ексклюзивні фотографії весілля опублікувало видання HELLO.

Принцеса Норвегії Марта Луїза виходить заміж за шамана Дюрека Верретта. Наречена пов’язала себе узами шлюбу з каліфорнійським шаманом на очах у друзів і родичів у Гейрангері / Фото HELLO!

Дурек Верретт проводить приватні спіритичні сеанси та онлайн-курси з «повернення влади в руки людей і життя в гармонії із собою». Також Верретт стверджує, що є шаманом у шостому поколінні. Серед його клієнтів були актриси Ніна Добрев і Гвінет Пелтроу.

Принцеса Марта Луїза раніше заявляла, що вміє спілкуватися з ангелами. Пізніше вона відкрила освітній центр, у якому вчить людей «творити чудеса» за допомогою ангелів і життєвої сили.

Це не перший випадок одруження королівської особи і простолюдина в XXI столітті. У 2011 році принц Вільям, нині перший спадкоємець британського престолу, одружився з Кетрін Міддлтон, яка не належала до аристократії. Пізніше його брат, принц Гаррі, одружився з американською актрисою Меган Маркл. Принцеса Японії Мако, внучка імператора Акіхіто, вийшла заміж за свого однокурсника Кея Комуро, який не має аристократичного походження. Згідно з правилами, після цього вона втратила право на престол – на відміну від британських принців.