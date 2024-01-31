Норвегія знову обмежила допомогу українським біженцям

Уряд Норвегії вирішив обмежити фінансову допомогу переміщеним особам з України, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, передає Економічна Правда.

Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже більш ніж половина українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії.

Які зміни передбачені: