Норвегія заборонила в’їзд для росіян

Уряд Норвегії заборонив в’їзд до країни росіян, якщо метою поїздки є туризм чи інші несуттєві причини.

Про це повідомляє норвезький уряд

“Зміна правил означає, що російським громадянам, на яких поширюється дія інструкції, поліція може відмовити у в’їзді до Норвегії.

Громадянам Росії, які прибувають до Норвегії з туристичною та іншою метою не першорядної важливості, буде відмовлено у в’їзді до Норвегії під час перетину кордону. Посилення правил поширюється як на тих громадян Росії, яким Норвегія видала візу до посилення правил навесні 2022 року, так і на тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської угоди”.

Винятки надаватимуть в окремих випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають у Норвегії, а також для громадян Росії, які працюють або навчаються в Норвегії або інших країнах Шенгенської зони.

Зміни набувають чинності з 29 травня.

Уряд Норвегії нагадує, що він змінив практику видачі віз для росіян навесні 2022 року, і після цього туристичні візи для росіян, як правило, не видаються. Наразі умови в’їзду стають ще жорсткішими.

“Рішення про посилення правил в’їзду відповідає норвезькій лінії щодо того, щоб бути разом із союзниками та партнерами у протидії незаконній загарбницькій війні Росії проти України”.

