Суспільство

Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в’їзд автомобілів із російськими номерами

29 Вересня 2023 17:15
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росія, норвегія

Норвегія ввела заборону на в’їзд у країну автомобілів із російськими номерами, повідомляє міністерство закордонних справ країни. Заборона набуде чинності 3 жовтня.

Обмеження поширюватиметься на легкові автомобілі місткістю до дев’яти пасажирських місць. “Таким чином, кордон, як і раніше, можна перетинати, наприклад, на мікроавтобусах і автобусах”, – пише прес-служба МЗС.

Також виняток зробили для автомобілів, якими володіють громадяни Норвегії або країн Європейської економічної зони, які постійно проживають у Росії, та їхніх родичів. Крім цього, обмеження не поширюються на дипломатичний транспорт і автомобілі, що належать міжнародним організаціям. Крім того, виняток може бути зроблено з гуманітарних міркувань, уточнили в міністерстві.


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