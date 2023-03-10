Політика

Норвегія віддасть Україні ще дві батареї установок NASAMS

10 Березня 2023 20:39
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зброя, норвегія

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, який перебуває з візитом у Києві, сказав, що Норвегія передасть Україні ще дві батареї зенітно-ракетних установок NASAMS – на додачу до двох, що в листопаді надіслали США.

“Україні дуже потрібні засоби протиповітряної оборони, і Норвегія допоможе чим може. Системи NASAMS показали себе ефективними системами ППО. Дві нові батареї суттєво підвищать можливості України захищати міста та критично важливу інфраструктуру від російських ракетних ударів”, – сказав міністр Грам у Києві норвезьким тележурналістам.

За словами Грама, Норвегія передасть Україні шість пускових установок та два командні центри та навчатиме українських ракетників поводженню з ними.

NASAMS – норвезько-американська зенітно-ракетна система малого та середнього (30-50 км, залежно від типу ракети) радіусу дії.


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