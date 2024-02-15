Суспільство

Норвегія розпочне підготовку українських морських піхотинців на малих катерах

15 Лютого 2024 15:00
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норвегія, допомога
Тренування українських морських піхотинців в Осло / Фото: Міністерство оборони Норвегії

Норвезькі військовослужбовці цієї весни розпочнуть підготовку українських морських піхотинців, які спеціалізуються на управлінні малими катерами.

Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії.

Навчання триватиме щонайменше рік. Тренінг є першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія координує з Великою Британією.

За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арілда Грама, норвезька армія вже налагодила тісні стосунки з українськими морськими піхотинцями завдяки навчанням у Норвегії.

Крім того, Норвегія передасть гумові човни та обладнання на суму близько 60 мільйонів норвезьких крон.


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