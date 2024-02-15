Норвегія розпочне підготовку українських морських піхотинців на малих катерах

Норвезькі військовослужбовці цієї весни розпочнуть підготовку українських морських піхотинців, які спеціалізуються на управлінні малими катерами.

Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії.

Навчання триватиме щонайменше рік. Тренінг є першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія координує з Великою Британією.

За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арілда Грама, норвезька армія вже налагодила тісні стосунки з українськими морськими піхотинцями завдяки навчанням у Норвегії.

Крім того, Норвегія передасть гумові човни та обладнання на суму близько 60 мільйонів норвезьких крон.