Політика

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 з сучасним озброєнням

15 Квітня 2024 15:38
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зброя, норвегія
Винищувач F-16 Збройних сил Норвегії / Фото: AP

Україна може отримати винищувачі F-16 з більш дальніми ударними можливостями, сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

“Ми будемо передавати норвезькі F-16 — оновлені, в хорошій формі. Разом з данськими та нідерландськими колегами проводиться підготовка українських пілотів. Можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України”, — сказав він.

Глава МЗС Норвегії додав, що на перемовинах з Міністерством закордонних справ України також обговорювали передання систем ППО для України та підтримку для забезпечення цілісності енергопостачання.

“Головна тема перемовин — системи ППО. Норвезькі системи NASAMS надзвичайно добре себе зарекомендували в Україні і ми вдячні, що уряд Норвегії докладає зусиль, щоб Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також має інструменти та можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн”, — сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.


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